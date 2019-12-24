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Adalar Kaymakamlığından at sahipleri hakkında suç duyurusu

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında 'insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye attıkları' gerekçesiyle Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Adalar Kaymakamlığından at sahipleri hakkında suç duyurusu

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Adalar'da tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan ruam hastalığına yakalandığı tespit 81 atın 19 Aralık'ta, tahlil sonuçları daha sonra kesinleşen 24 atın da 21 Aralık'ta ilgili mevzuat hükümlerine göre itlaf edilmek zorunda kalındığını söyledi.

Ayhan, ilçede ruam taramasında hastalıklı çıkan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından ve bunun tehlikeye atmaktan Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

Hiçbir atın ve canlının itlaf edilmek zorunda kalmaması için çalıştıklarını dile getiren Ayhan, "Adalar'da 1380 atı taradık. Şu ana kadar risk teşkil eden, ruam hastalığı şüphesi ortaya koyanlar tekrar tekrar testten geçirildi. Sonuç 105 atla neticelendi. Kontroller ve denetimler devam ediyor." dedi.

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