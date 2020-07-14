Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti Kaynak: Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.
14 Temmuz 2020 Salı 09:53
Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi. Ağaoğlu 91 yaşındaydı. Kaynak: Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.
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