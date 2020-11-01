  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi'nde açıklama yaptı

Bakan Gül, depremde hasar gören İzmir Adliyesi'ndeki açıklamasında, 15 gün boyunca duruşma mazeretlerinin kabul edileceğini söyledi. Gül, yıkılan binalarla ilgili soruşturmanın başladığını belirtti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi'nde açıklama yaptı

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Adliyesi'nde hasar meydana geldi.

Adliye, depremin ardından boşaltıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, binadaki incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, duruşmaların ve yargılamaların deprem nedeniyle ertelenmesi yönünde tavsiye kararı alındığını bildirdi.

"KASIT VARSA GEREĞİ YAPILACAK"

Yıkılan binaların yapımı sırasında olası bir ihmalle ilgili soruyu da yanıtlayan Gül, "Kasıt ya da herhangi bir mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda gereği yapılacaktır." diyerek, şu şekilde konuştu:

"15 GÜN BOYUNCA..."

"Duruşmaya gelemeyip mazeret beyan edecek avukatlar ya da taraflar olursa 15 gün boyunca mahkemelerimizce bunların mazeretlerinin kabul edilmesi hususunda bir tavsiye kararı verildi.

Mahkemelerimiz, avukatlarımızın veya vatandaşlarımızın bu anlamdaki taleplerinin dikkate alınacağı şekilde bir tavsiye kararı çıkarıldı. İzmir dışında duruşması ya da yargılaması olan vatandaş ve avukatlarımızın da bu anlamdaki mazeretlerinin yine dikkate alınması hususunda bir tavsiye kararımız var.

Mahkemelerimizin bu yaşanan acı ve afet sebebiyle karara riayet edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu acılarımızı da el birliğiyle ortadan kaldıracağız, adliye hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğiz.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı. Bir başsavcı vekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül etti. Bilirkişi heyetlerinin isimleri belirlendi. Tüm bu süreçleri enkaz çalışmalarıyla beraber, bilirkişi çalışmalarını, teknik çalışmaları da yapıyorlar. Başsavcılığımız bu konudaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bu konuda kasıt, ihmal ya da herhangi bir mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda gereği yapılacaktır. Bu konuda da Başsavcılığımız gerekli çalışmayı başlattı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracak01 Kasım 2020 Pazar 15:52
  • Hava Kuvvetleri 9 uçakla kurtarma ekipleri ile teçhizat ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırdı01 Kasım 2020 Pazar 15:51
  • Vali Köşger'den İzmirlilere hasar tespiti uyarısı: Yetkililer dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin01 Kasım 2020 Pazar 15:50
  • İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın01 Kasım 2020 Pazar 15:49
  • Bakan Gül: Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı01 Kasım 2020 Pazar 14:33
  • İzmir'de can kaybı 55'e yükseldi01 Kasım 2020 Pazar 14:18
  • Arama kurtarma görevlisi gözyaşlarına hakim olamadı: Hepimiz insanız01 Kasım 2020 Pazar 14:17
  • Enkazın başında mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor01 Kasım 2020 Pazar 14:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti01 Kasım 2020 Pazar 13:37
  • Türkiye'den Gürcistan'daki parlamento seçimleri için 'hayırlı olsun' açıklaması01 Kasım 2020 Pazar 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti