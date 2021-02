Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni anayasa açıklaması

Bakan Gül, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen anma programına katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele sırasında Antep halkının tarihi bir direniş gösterdiğini, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek esarete boyun eğmediğini hatırlatarak, bu destansı direnişin kısa zamanda Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığını ve kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktığını ifade etti.

Şehit Kamil, Karayılan ve Şahin Bey'in öncülük ettiği direniş ruhunun bütün Anadolu'yu yaktığını, istiklal ve istikbal meşalesinin, vatan aşkının o günden bugüne elden ele dolaştığını, bütün sınamalarda her zaman milletin yolunu aydınlattığını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiklal ve istikbal meşalesi 14 yaşındaki Şehit Kamil'den 15 Temmuz gecesi şehit düşen 15 yaşındaki Halil İbrahim'e, babasıyla birlikte şehit düşen Abdullah Tayyip'e geçmiştir, devrolmuştur. İstiklal ve istikbal meşalesi kıyamete kadar asla yere düşmeyecektir. Zira milletimiz, vatanımız ve mukaddesatımız için canını vermeye hazırdır."

Bakan Gül, Antep'teki bu fedakarlığın diğer şehirlere de ilham ve örnek olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar." sözünü anımsattı.

Antep'e 100 yıl önce verilen "Gazilik" unvanını her zaman taşıyacaklarına ve tarihe yön veren değerler üzerinde bu mücadeleyi sürdüreceklerine dikkati çeken Gül, bu değerler uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiklerini ifade etti.

"Gazi Meclisimizin, milletimizin iradesiyle yeni Anayasa ile taçlanacağına inancımız tamdır"

Bakan Gül, emperyalizme karşı kazanılan İstiklal Harbi sonrasında tarihte yeni bir sayfa açıldığını ve Birinci Meclis binasında tam 100 yıl önce 1921 Anayasası'nın kabul edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"İşte ilk Anayasamız, bu toprakların tapusunun kimde olduğunu gösteren bir mühürdür ve bu mührün sahibi de aziz milletimizin ta kendisidir. Tam da Gaziantep'e Gazilik unvanının verildiği kanunun çıktığı günden birkaç gün önce, 10 gün öncesinde bu Anayasa, bu ulvi çatı altında kabul edilmiştir. 1921 Anayasası ile Teşkilat-ı Esasiye ile özgürlüğüne aşık bir milletin tarih sahnesinden silinemeyeceğini, Anayasa'sı ile devletiyle, milletiyle birlikte dimdik durduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmişti.

Bugün 1921 Anayasası'nın ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin, milletimizin iradesiyle yeni Anayasa ile taçlanacağına olan inancımız tamdır. 1921 Anayasası, Türkiye'de yaşayan herkesin her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metnidir. Yine aynı anlayışla, 100 yıl sonra aynı ruhla bunun yine gerçekleşeceğine, 83 milyonu kuşatan, insan onurunu koruyan, hak ve özgürlükleri teminat altına alan yeni Anayasa'nın yapılacağına olan inancımız tamdır."

Cumhuriyeti, demokrasiyi daha da yüceltmeye ve güçlendirmeye çalışacaklarını belirten Gül, "Bu mirası, bu aziz vatanı bize emanet eden şehitlerimize mahcup olmadan, kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımızı özgürce, bağımsız bir şekilde sürdüreceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehrimizin ve ülkemizin refahı, kalkınması ve istikrarı için, müreffeh bir Türkiye için hiç durmadan, yorulmadan, gayretle çalışacağız." dedi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Vehbi Dinçerler, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.