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Adalet bakanı çatı davası kararından memnun

Abdulhamit Gül Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili, "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur" dedi.
Adalet bakanı çatı davası kararından memnun

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklandı.

16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin ise dosyaları ayrıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur" açıklamasını yaptı.

GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA TARİHİ GÜN

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Abdülhamit Gül sözlerine şu şekilde devam etti;

"Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur. Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur."

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, “anayasayı ihlal” suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139’ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar “Cumhurbaşkanına suikast” suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

Sanıklar arasında yer alan sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Böylece Kılıç 140, diğerleri 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

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