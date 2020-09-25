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Adalet Bakanı Gül: Gençlerimiz petrol ve doğal gazdan bile daha değerli

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti.
Adalet Bakanı Gül: Gençlerimiz petrol ve doğal gazdan bile daha değerli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti. Bakan Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve diğer katılımcılarla birlikte stantları gezerek yarışmacılarla sohbet etti.

EN BÜYÜK ZENLİĞİMİZ TÜRKİYE'NİN GENÇLİĞİ

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençlik olduğunu ifade eden Bakan Gül "Burada çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Gururumuz Teknofest etkinlikleri. Türkiye’nin geleceği olan gençlerin, bu anlamdaki yeteneklerini keşfetmek de çok önemli. Petrol, doğal gaz onlardan daha değerli. En büyük zenginliğimiz Türkiye’nin gençliği, onların hayalleri. Bugün tüm Bayraktar ailesi, 3T Vakfı, bu arkadaşlarımızın hayallerini keşfediyor. Bunların gelecek kurgularını somutlaştırmak için çok önemli bir çaba ortaya koyuyorlar. Arkadaşlarımızın Türkiye'ye ve teknolojiye dair çok güzel ufukları ve hayalleri var. Burada Türkiye'nin her tarafından katılan takımlar var. Bizim için çok büyük bir övünç kaynağı oldu. Gaziantep'te olması da ayrı bir gurur. Yani sadece belirli bir kesim buraya katılmıyor. Toplumun her kesiminden, Türkiye'nin her yerinden genç beyinler burada. İstanbul'daki bir genç de Van'daki bir genç de Trabzon'daki bir genç de bu yarışmaya katılabiliyor. Dolayısıyla bir fırsat eşitliği var" dedi.

'SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLARIMIZ OLDU'

Savunma sanayisinde çok önemli adımlar atıldığını söyleyen Gül, şöyle konuştu:

"O yüzden bu tip organizasyonlara hükümet olarak da bakanlıklar olarak da büyük destek veriyoruz. Bugün, büyük bir heyecan yaşadık. Hayal edince gerçekleşiyor. Bizim dedelerimiz hayal ettiler, karadan gemileri yürüttüler. Bugün uçan araçların yeni teknolojisine yönelik her türlü yarışı takip ettik. Biz, bu gençlere inanıyoruz. TEKNOFEST de bu imkanı sağlıyor. Savunma sanayisinde çok önemli adımlarımız oldu. Bugün çok önemli bir günü yaşıyoruz. Yarın da bu coşkuyu sürdüreceğiz."

Bakan Gül, ziyaret sonrasında roket, model uydu ve insansız su altı sistemleri yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

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