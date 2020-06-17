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Adalet Bakanı Gül: Hukuk davaları ayrıntılı safhaların sadeleştirilmesiyle 7-8 ay daha erken bitecek

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketini değerlendiren Adalet Bakanı Gül, "Hukuk davaları, ayrıntılı safhaların sadeleştirilmesiyle 7-8 ay daha erken bitecek, amacımız bu." dedi.
Adalet Bakanı Gül: Hukuk davaları ayrıntılı safhaların sadeleştirilmesiyle 7-8 ay daha erken bitecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yargı paketinin yasalaşmasıyla hukuk davalarıyla ilgili 4 milyon 200 bin dosyayı ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yargı paketine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yargı Reformu Strateji Belgesinin tüm paydaşlarla görüşülerek katılımcı anlayışla hazırlandığını belirten Gül, yargının milletin olduğunu vurguladı.

Gül, TBMM Adalet Komisyonundan geçen paketin hukuk davalarına yönelik olduğunu aktardı.

Paketle tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk uygulamasının getirileceğini bildiren Gül, böylece ara buluculuk uygulamasının kapsamının genişletileceğini ifade etti. Abdulhamit Gül, tüketici uyuşmazlıklarındaki ara buluculuk uygulamasının haklara kısa sürede ulaşılmasını sağlayacağını kaydetti.

Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Meclis'teki hukuk davalarıyla ilgili yargı paketiyle 4 milyon 200 bin dosyayı ilgilendiren düzenlemeler getiriyoruz. Hukuk davaları, ayrıntılı safhaların sadeleştirilmesiyle 7-8 ay daha erken bitecek, amacımız bu. Buna yönelik çalışmamızı yaptık. Paket komisyondan geçti, bu reformlara yönelik iktidarıyla muhalefetiyle konsensüs oldu."

"İdari sulh, çocuk teslimi konularındaki düzenlemeler hazır"
Pakette, duruşmalarla ve hukuk usulüyle ilgili önemli düzenlemelerin bulunduğunu dile getiren Gül, sigorta alacaklarında da önemli reformların hayata geçirileceğine dikkati çekti.

Gül, diğer yargı paketlerine ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirterek idari sulh, hakim-savcı yardımcılığı, çocuk teslimi konularındaki düzenlemelerin de hazır olduğunu, bu uygulamaların Meclis'in takdiriyle kanunlaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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