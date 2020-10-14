Adalet Bakanı Gül: Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım

Adalet Bakanı Gül, AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına, "Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım." sözleriyle tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor." paylaşımının hatırlatılması üzerine Gül, "Anayasa Mahkemesi anayasal bir organ, saygın bir kurum. Anayasa Mahkemesinin saygınlığını, başta o mahkemenin üyesinin koruması gerekir. Yargı mensupları kararlarıyla konuşur. Yargı mensupları, geçmişte de örneklerini gördüğümüz gibi aktivizm içerisine girecek bir kurum, organ değildir. Sosyal medyada yapılacak açıklamalar, yargı mensubuna, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Gül, demokrasinin kurumlar ve kurallarla işlediğini aktardı. Milletin vesayete ihtiyacı olmadığını dile getiren Gül, "Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım. Vesayet çağrışımı yapan ya da vesayeti davet eden bir kurum olarak gösterme ya da görülme hususu, başta o kuruma, demokrasimize zarar verir. Türkiye'de milletin beklentisi, millet adına karar veren kurumların, özgürlükleri, hak ve adaleti bir an önce yerine getirmesi ve kararıyla konuşması, kararlarıyla uyuşmazlıkları bitirmeleri, sona erdirmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, bireysel başvuru hakkını AK Parti'nin getirdiğini hatırlatarak bu yolla Anayasa Mahkemesinin önemli bir iç hukuk yolu olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunun altını çizen Gül, "Bu kararları verirken demokrasinin, hukukun gereği şeklinde davranışlar ve tutumlar içine girmek lazım. Bu saygınlığa halel getirici davranışlardan kaçınmak gerekiyor." dedi.

Abdulhamit Gül, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, AYM'nin hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar verdiğinin anımsatılması üzerine, mahkeme sürecinin devam ettiğini, bu süreci izleyeceklerini ifade etti.

Muhalefetin 14. Ağır Ceza Mahkemesine düşen davalara ilişkin "Neden hep aynı mahkeme?" yönündeki eleştirisinin sorulması üzerine Gül, "Tabii hakim ilkesi vardır. Mahkeme bakması gereken dosyalara bakar. Dolayısıyla bu konudaki iddiaların temeli yoktur." diye konuştu.