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Adalet Bakanı Gül: Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar

Adalet Bakanı Gül, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur." dedi.
Adalet Bakanı Gül: Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuştu.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur." dedi.

Adalet Bakanı Gül, konuşmasında şunları kaydetti:

"İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil."

Gül, "Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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