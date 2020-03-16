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Adalet Bakanı Gül yargıda corona virüs önlemlerini açıkladı

 Bakan Gül açıklamasında "HSK’nın almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir" dedi.
Adalet Bakanı Gül yargıda corona virüs önlemlerini açıkladı

Adalet Bakanı Gül’ün açıklamalarından satır başları:

HSK’nın almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir.

Yeni dava açma icra takibi gibi talepleri UYAP üzerinden yapma imkanı vardır. Ertelenen duruşmalar UYAP üzerinden duyurulacak.

60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir. Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak. Cezaevlerinde şu ana kadar virüs vakasına rastlanmadı.

Cezaevlerindeki mektup ve kitaplar gibi unsurların da 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilecektir.

Ceza ve infaz kurumlarına yeni girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır. Bir hastalık belirtisi varsa giriş yapılmamakta sağlık kurumlarına gönderilmektedir.

Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Bütün noterlerde 24 saat boyunca ilaçlama yapılmıştır.

Resmi kurumlar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında hiçbir duyuruya itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz.

Sağlık bakanlığı adı altında dolaşıma sokulan sözde belge hakkında soruşturma başlatılmıştır.

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