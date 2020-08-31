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Adalet Bakanı Gül: Yeni adli yıl hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır

Adalet bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül: Yeni adli yıl hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır

Adalet bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır." açıklamasında bulunan Gül, adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplumun hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacağını belirtti.

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