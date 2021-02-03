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Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

Adalet Bakanı Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi.
Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi.

"Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız." diyen Gül, "Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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