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Adalet Bakanı Gül'den Belçika'ya terör örgütü PKK tepkisi

Adalet Bakanı Gül, Belçika Adalet Bakanına mektup göndererek PKK'lılarla ilgili soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen karara tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Gül'den Belçika'ya terör örgütü PKK tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı Koen Geens'e mektup göndererek, Belçika adli makamlarınca PKK'lılarla ilgili soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararının, Avrupa Birliğinin müktesebatıyla ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları olmak üzere uluslararası hukukla çeliştiğini belirtti. 

Bakan Gül, Belçika Adalet Bakanı Geens'e hitaben yazdığı mektupta, Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010'da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. 

Belçika adli makamlarınca verilen kararlar sonucu PKK'lıların terör yasaları kapsamında yargılanmamasının Türkiye açısından kabul edilemeyeceğini vurgulayan Gül, bu kararın Türk milletinin vicdanında derin bir yara açtığının altını çizdi.

Bakan Gül, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşın ölümünden sorumlu olmasına ve Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK terör örgütüne terör yasalarının uygulanmayacak olmasının anlaşılamadığını belirttiği mektuba şöyle devam etti:

"Karar, Belçika mevzuatının yanı sıra kurucu ülke olarak ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği'nin müktesebatıyla ve başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları olmak üzere, uluslararası hukukla çelişmektedir. Önümüzdeki süreçte, bu endişe verici kararın eli kanlı PKK terör örgütü tarafından ülkenizde ve uluslararası platformlarda istismar edileceği aşikardır. Nitekim 5 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosunda düzenlenen skandal konferansa, PKK terör örgütünün yöneticisi statüsündeki bazı isimlerin katılım sağlamış olmaları, terör örgütü yandaşlarının anılan karardan cesaret aldıklarını açıkça göstermektedir. Bu bağlamda, Belçika yargı sisteminin PKK terör örgütü ve müzahir çevrelerce ileri sürülen asılsız iddialara alet edilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz."

Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getiren, bu alanda uluslararası topluma her türlü desteği veren ve bu yolda bedel ödeyen bir ülke olduğunu vurgulayan Gül, Türkiye'nin kendisine ve uluslararası topluma yönelik güvenlik tehditleri ve tüm terör örgütleriyle mücadele ederken, Belçika'dan da aynı hassasiyet ve samimiyeti göstermesini beklediğini aktardı. 

"Terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğine gölge düşürmektedir"

Abdulhamit Gül, "PKK terör örgütü mensupları da dahil olmak üzere, ülkenizin çeşitli terör örgütü yöneticileri ve mensuplarının fiilen sığınağı haline gelmiş olması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de terörizmle mücadelede uluslararası iş birliği perspektifine de maalesef gölge düşürmektedir. Şunu bilmenizi isterim ki evrensel hukuk ilkeleri ve insanlığın vicdanını oluşturan değerlerle bağdaşması ve izahı mümkün olmayan söz konusu karara rağmen Türkiye, insan haklarına dayalı Avrupa kamu düzeninin korunması ve güçlendirilmesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

Hukuki temelden yoksun söz konusu kararın, Belçika'nın BM Güvenlik Konseyi kararları, Avrupa Konseyi sözleşmeleri ve Avrupa Birliği müktesebatı ile üstlendiği terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklere de açıkça aykırılık teşkil ettiğini kaydeden Gül, mektubunu şöyle tamamladı:

"Hukukun üstünlüğü ve demokrasiye olan sarsılmaz inancımızın, sizleri seçen Belçika halkı tarafından da paylaşıldığını biliyor, hukuken bizce yok hükmünde olan ve esasen Belçika hukukunun temel ilkeleri ile de bağdaşmayan bu kararın ortadan kaldırılması için yasama, yürütme ve yargı organlarının harekete geçmesinde yapacağınız katkıya olan inanç ve güvenimi bir kez daha vurguluyor, bu yolda sizlerden samimi çabalar ortaya koymanızı bir müttefik olarak diliyor ve bekliyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan, size en derin saygılarımı sunarım."

Kaynak: Haber Kaynağı
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