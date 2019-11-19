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Adalet Bakanı Gül'den ceza indirimi açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.
Adalet Bakanı Gül'den ceza indirimi açıklaması

Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.

İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." açıklamasında bulundu. 

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu. 

MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti. 

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