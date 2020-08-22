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Adalet Bakanı Gül'den kadın cinayetleri açıklaması: Terör eylemi!

Adalet Bakanı Gül, kadın cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız" dedi.
Adalet Bakanı Gül'den kadın cinayetleri açıklaması: Terör eylemi!

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Gül şunları söyledi:

KADIN CİNAYETLERİ

Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız.

İşin başında küçük diye hasır altına atılan bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin, şiddeti önleme merkezleri dahil duyarlılığın en üst düzey olması millet olarak beklentimizdir.

MAVİ VATAN

Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek, mavi vatanımızdan da verilecek bir damla su yoktur ve bunu egemenlik hakkı olarak sonuna kadar koruyacağız.

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