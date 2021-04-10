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Adalet Bakanı Gül'ün annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Gül'ün annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi. 

Gaziantep'te toprağa verilecek
Alınan bilgiye göre, Saliha Gül'ün naaşı, Gaziantep'te ikindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek.

Şentop: Saliha teyzemize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay: Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. 

Saliha Gül için taziye mesajları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem anneleri Saliha Gül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımından bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli annesi Saliha Gül'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımızın acısını paylaşıyor, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Bakan arkadaşımız Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Gül ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Mekânı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Adalet Bakan Gül'ün annesi için taziye mesajı yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, Bakan Gül'e taziye dileklerini iletti.

Altun ve Kalın başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül'ün muhterem validesi Saliha Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız sevgili Abdulhamit Gül Bey'in muhterem validesinin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." mesajını paylaştı.

Siyasi parti liderlerinden taziye
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Annemize Allah'tan rahmet, başta kıymetli Bakanımız olmak üzere aile efradına, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından, Bakan Gül'e taziye dileklerini illetti.

AK Parti'den taziye mesajları
AK Parti Genel Başkan vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Twitter hesapları üzerinden Bakan Gül'e başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Abdulhamid Gül'ün annesi Saliha Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hanımefendiye Cenabıallah'tan rahmet, değerli dostum Abdulhamid Bey'e ve tüm ailesine sabırlar diliyorum. Merhumenin mekanı cennet makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Adalet Bakanı Gül'ün annesi için taziye mesajı yayımladı.

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