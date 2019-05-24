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SON DAKİKAAdalet Bakanı'ndan süresiz nafaka ile ilgili flaş açıklama
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Adalet Bakanı'ndan süresiz nafaka ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, süresiz nafaka ile ilgili ''Süresiz nafaka adil değil, hakkaniyet ve adalet içerisinde düzenlenmesi gerekir'' dedi.
Adalet Bakanı'ndan süresiz nafaka ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte önemli açıklamaları:

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık. Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır.

SÜRESİZ NAFAKA

Süresiz nafaka adil değil, hakkaniyet ve adalet içerisinde düzenlenmesi gerekir. Boşanma süreci için arabuluculuk sistemini de tartışıyoruz. Nafakada alt ve üst sınırla ilgili çalışmada sona gelindi.

TERÖR TANIMI

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, terörle mücadeleyi zafiyete uğratmadan yapılabilecek düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.

YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI

Karar verildi, milletin hakimliğine gidilecek. Hakimler kararları ile konuşur. 

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Bu konu Meclis'in takdirinde. Gündeme gelir mi partimizin vereceği bir karardır.

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