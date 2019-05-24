Adalet Bakanı'ndan süresiz nafaka ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte önemli açıklamaları:
YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık. Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır.
SÜRESİZ NAFAKA
Süresiz nafaka adil değil, hakkaniyet ve adalet içerisinde düzenlenmesi gerekir. Boşanma süreci için arabuluculuk sistemini de tartışıyoruz. Nafakada alt ve üst sınırla ilgili çalışmada sona gelindi.
TERÖR TANIMI
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, terörle mücadeleyi zafiyete uğratmadan yapılabilecek düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.
YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI
Karar verildi, milletin hakimliğine gidilecek. Hakimler kararları ile konuşur.
MHP'NİN AF TEKLİFİ
Bu konu Meclis'in takdirinde. Gündeme gelir mi partimizin vereceği bir karardır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.