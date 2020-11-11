  • BIST 1.250
  • Altın 490,681
  • Dolar 8,1155
  • Euro 9,5817
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapacak.
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınav ile Bakanlığın merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ile taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alınacak.

Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu11 Kasım 2020 Çarşamba 09:55
  • Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı11 Kasım 2020 Çarşamba 09:54
  • Bakan Akar ve komutanlar Azerbaycan'da11 Kasım 2020 Çarşamba 09:50
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Kasım 2020 Çarşamba 09:29
  • İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi11 Kasım 2020 Çarşamba 09:29
  • Koronavirüs yatırımlara engel olmadı, Diyarbakır'da 53 yeni fabrikanın inşaatı sürüyor11 Kasım 2020 Çarşamba 09:28
  • Kaya düşmesi tehdidi altındaki ilçeye çelik ağlı önlem11 Kasım 2020 Çarşamba 09:26
  • Yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı11 Kasım 2020 Çarşamba 09:24
  • Selin vurduğu Dereli’de 144 konutun inşası başladı11 Kasım 2020 Çarşamba 09:23
  • 65 yaş ve üstü için İstanbul'da da kısıtlama getirildi11 Kasım 2020 Çarşamba 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti