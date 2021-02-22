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Adalet Bakanlığı AK Parti'li Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlattı

Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Adalet Bakanlığı AK Parti'li Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlattı

Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

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