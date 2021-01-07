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Adalet Bakanlığı avukat alımı için başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı’na avukat alınacak. 11 Ocak’ta başlayacak olan başvurular, 25 Ocak’ta son bulacak. İşte aranan şartlar:
Adalet Bakanlığı avukat alımı için başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı’nda avukat alım süreci başladı. Bakanlık 10 avukat alacak. 

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, alımlar 2020-KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Alınacak olan avukatlar Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar yani 30 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. 

KPSS  puanı  ile  sözlü  sınavda  alınan  puanın  aritmetik  ortalamasına  göre  en  yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama gerçekleştirilecek. 

Detaylar için TIKLAYIN.

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