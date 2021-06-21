Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı çok sayıda sözleşmeli personel alacak.
Adalet Bakanlığı personel alım ilanı 21 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte başvuru şartları, başvuru yeri ve tarihleri:
25 kişinin alınacağı kadrolar için başvurular 28/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirilecek.
Sözkonusu personeller Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilecek.
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