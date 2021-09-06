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Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel (çözümleyici) alım ilanı yayınlandı

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Adalet Bakanlığı çözümleyici alım ilanı yayınlandı. Başvurular 24 Eylül’de sona eriyor. 10 katı aday arasından Bakanlık sözlü sınav yapacak.
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel (çözümleyici) alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Adalet Bakanlığı çözümleyici alım ilanı yayınlandı. 

Başvurular 24 Eylül’de sona eriyor. 10 katı aday arasından Bakanlık sözlü sınav yapacak. 

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYIN.  

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