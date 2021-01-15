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Adalet Bakanlığından Ankara Barosu hakkında soruşturma izni

Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma izni verdi.
Adalet Bakanlığından Ankara Barosu hakkında soruşturma izni

Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 24 Nisan'da Ankara Hacı Bayram Camisi'nde verdiği "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesine ilişkin 26 Nisan'da açıklama yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan" resen soruşturma başlatmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yanı sıra bazı kurum ve kişiler de baro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine savcılık, Ankara Barosu'nun 11 yönetim kurulu üyesinden yazılı savunma istedi. Baro yönetimi de ortak savunmayı savcılığa gönderdi.

Savcılık, daha sonra, yasa gereği soruşturma izni için dosyayı Adalet Bakanlığına sevk etti. Talebi değerlendiren bakanlık, baro hakkında soruşturma izni verdi.

Bu aşamadan sonra savcılığın, baro başkanı dahil 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracağı, bu işlemden sonra dava açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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