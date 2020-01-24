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Adalet Bakanlığı'ndan Arif Erdem hamlesi

Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi.
Adalet Bakanlığı'ndan Arif Erdem hamlesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, ABDde, eşiyle beraber bir restorandan çıkarak yeni olduğu anlaşılan lüks bir araçla görülmüştü.

Örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdemin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuzda eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısından yurt dışına çıktığı belirlendi.

AMERİKA'DAN İADESİ İSTENDİ

Adalet Bakanlığı, en son ABD'de görüntülenen FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesinin istenildiğini duyurdu.

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