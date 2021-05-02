Adalet Bakanlığının salgın sürecindeki dijital hizmetlerine BM'den ödül

Adalet Bakanlığı, Kovid-19 salgını sürecinde adalet hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüle layık görüldü.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, salgın sürecindeki çalışmaları içeren projesiyle BM'nin bilgi ve iletişim sektöründen sorumlu kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından resen WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) 2021 Ödülleri'ne aday gösterildi.

Kovid-19 salgını sürecinde adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini sağlayan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce hazırlanan faaliyetler, dünyanın çeşitli yerlerinden bin 270 proje içerisinde yarıştı. Adalet Bakanlığının dijital alandaki hizmetleri, WSIS Uzman Grubunun kapsamlı değerlendirmeleri sonrasında halk oylamasına sunulan 360 proje içinde yer aldı.

Uluslararası prestiji olan ödül programında, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün hizmetleri, oylamada en fazla oyu alan projeler arasına girerek "e-çalışma" (e-employment) kategorisinde "bilgi teknolojileri kapsamında Kovid-19 önlemlerimiz" (Our Actions Against Coronavirus COVID-19) başlığı altında WSIS 2021 ödülünü almaya hak kazandı.

Ödül töreni 18 Mayıs 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde çevrim içi olarak düzenlenecek WSIS Ödülleri Forumu'nda verilecek.

Salgın sürecinde ödül getiren uygulamalar

Adalet Bakanlığınca Kovid-19 salgını dolayısıyla yargı hizmetlerinin aksamaması amacıyla birçok hizmet hayata geçirildi. Uluslararası kuruluştan ödül getiren düzenlemelerden bazıları şöyle:

- Uzaktan çalışma modeli ile ağırlık olarak teknik personelin işlerini evlerinde devam ettirmeleri ve iş yerlerindeki bilgisayarlarına bağlanma imkanı sağlandı.

- İnternet üzerinden erişilebilen sistemlere bağlantı için VPN yazılımı kullanılırken, uzaktan çalışanlar için yetkilendirilmiş depolama ortamları, iletişim ve video konferans araçları, proje yönetim araçları gibi uygulamalar yer aldı.

- Bakanlık merkez birimlerinde uzaktan çalışmayı uygulamak isteyen personele yönelik dizüstü bilgisayar temini ve VPN hizmetleri verildi.

- Yüz yüze toplantı ve ziyaretlere son verilirken, görüşmeler telekonferans ve video konferans yolu ile yapıldı. Önceden planlanmış ya da ihtiyaç duyulan toplantılar çevrim içi ortamlarda gerçekleşti. Düzenlenen toplantılara katılımda gizlilik ve yetkilendirilmiş kişilerin erişebilmesi esasları yerine getirildi.

- İş yeri telefonlarının personelin telefonlarına yönlendirilmesi sağlandı.

- Uzaktan eğitim sistemi çevrim içi platformlar aracılığı ile Kovid-19 farkındalık eğitimleri hazırlanarak kullanıcılara sunuldu.

- Mobil uygulamalar adalete erişimi hızlandırıyor

Adalet Bakanlığının geliştirdiği mobil uygulamalar da dijital marketlerde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bakanlığın geliştirdiği 5 mobil uygulamayla yargısal süreçler hızlandırılırken bir yandan da vatandaşların adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırılıyor. Avukatlar için CELSE, vatandaşlar için e-Adalet, uzlaştırmacılar için e-Uzlaştırmacı, Arabulucular için e-Arabulucu ve bilirkişiler için e-Bilirkişi uygulamaları ile cep telefonundan bilgi edinme kolaylığı sağlıyor.

Ayrıca, Adalet Bakanlığınca geliştirilen e-Duruşma sistemi de 535 mahkemede uygulanıyor. Yeni sistem, koronavirüsle mücadele döneminde emek ve zaman tasarrufu sağlarken mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğu da engelliyor.

WSIS ödülleri

18 ayrı kategoride verilen uluslararası prestijli bir ödül programı olan WSIS Ödülleri'ni Birleşmiş Milletler üye kuruluşlarının neredeyse tamamı destekliyor. Dünyanın en geniş kapsamlı bilgi iletişim teknolojileri gelişmelerini bir araya getiren organizasyon olan WSIS, ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini ve gelişmekte olan ülkelerin bilişim altyapılarını iyileştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.