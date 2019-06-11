Adalet yürüyüşü başladı

CHP’li Bolu Belediyesi’nden işten çıkartılan Hizmet-İş üyesi işçilerin Ankara’ya yürüyüşü başladı. “Emek ve Adalet” adını verdikleri 200 kilometrelik yürüyüşün 22 Haziran’da CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması bekleniyor.

CHP ve HDP'li belediyelerden işçilerin çıkarılmasını protesto etmek için Hak- İş’e bağlı Hizmet-İş tarafından organize edilen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ dün başladı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Bolu Belediye Başkanlığı binası önünde yaptığı basın açıklamanın ardından Bolu’dan Ankara’ya yürüyerek ulaşmak için yüzlerce sendika üyesi yola çıktı. 200 km’lik yürüyüşün, 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması planlanıyor.

GÜN GELECEK İŞÇİYE HESAP VERECEKLER

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ öncesinde özetle şu açıklamalarda bulundu: “Baskılarla, tehditlerle, sürgünlerle sendikalarımızdan istifa ettirilen arkadaşlarımız her gün artarken noterlerden taahhütnameler yayınlayarak ‘biz hiçbir işçileri işinden etmeyeceğiz’ diyen, Kur’an-ı öpen Bolu Belediye Başkanı şimdi nerede? İşçileri kandırdınız, ama Allah’ı kandıramayacaksınız. Gün gelecek devran dönecek başkan işçiye hesap verecek”

VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN

“Biz millet iradesine saygılıyız. Bolu halkının verdiği oylara saygılıyız. Biz ‘işçilerimizle uğraşmayacağız’ diyenlerin sözünü tutmasını istiyoruz. Noterden taahhütname yayınlayıp milleti kandıranlara sesleniyoruz. Sözünüzü yerine getirin. Geliniz ey Kılıçdaroğlu, Ey CHP’li yetkililer bizi duyun, bizi anlayın, işimizi, aşımızı ekmeğimizi istiyoruz. Bu işten çıkarılan işçilerin tek suçu Bolu Belediyesi’ne hizmet etmek. Zalimlere karşı, emek hırsızlarına karşı meydanlarda direniyoruz.”

ADEM ORMAN/ HABERVAKTİM-

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