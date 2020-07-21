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Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

ADANA Adliyesi'nde görülecek 'yaralama' davası öncesinde, taraf yakınlarından 2 kişi, X-Ray cihazı girişinden, adliye içerisinde bekleyen karşı taraftaki baba-kıza ateş açtı.
Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi'nde meydana geldi. Geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga ile ilgili açılan davanın bugünkü duruşması öncesi taraflar adliye önüne geldi. Taraf yakınlarından A.G. ile adı öğrenilemeyen bir kişi, X-Ray cihazının girişinden, adliye içinde bekleyen, karşı taraf olan baba-kıza tabancayla ateş etti. Olayda, isimleri öğrenilemeyen baba-kızın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adliyeye çok sayıda takviye ekip ile ambulans sevk edildi. 

Adliye içinden sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. 

Saldırganlardan A.G. yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheli aranıyor.

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