  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9750
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı

Adana'nın Aladağ ilçesinde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı.
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı

Boztahta Mahallesi'nde dün saat 03.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkisindeki yangına, iş makineleriyle de müdahale ediliyor.

Üç ilçeye yayılan yangında söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla sadece karadan sürdürülebiliyor.

"İmamoğlu'nda bir can veya mal kaybı olmadı ama ormanlarımızı kaybettik"
İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aladağ'da başlayan yangının gece saatlerinde ilçe sınırlarına geldiğini söyledi.

Ekiplerin söndürme çalışmalarını vatandaşların da destek verdiğini belirten Karaköse, "Öncelikle Türkiye'nin her tarafında bu yangın devam ediyor. Geçmiş olsun tüm ülkemize, milletimize. Bazı acılar, sıkıntılar yaşandı. Çok şükür İmamoğlu'nda bir can kaybı, mal kaybı şu ana kadar olmadı ama ormanlarımızı kaybettik." diye konuştu.

Karaköse, şu an Hacıhasanlı-Otluk mevkileri arasında ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçelerinde 7-8 civarında kırsal mahalle bulunduğunu aktaran Karaköse, bunların 3-4'ünün yangından etkilendiğini dile getirdi.

Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:36
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, orman yangınlarından etkilenenlere destek ödemelerinin başladığını söyledi31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:35
  • Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:33
  • İçişleri Bakanı Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:33
  • Bazı illerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:32
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'e taziye mesajı31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:31
  • Bakan Akar: Türk askerinin adadaki varlığını farklı şekillerde yorumlamak son derece yanlış31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:31
  • 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
  • AFAD'dan orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımlarla ilgili açıklama31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti