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Adana Büyükşehir Meclis toplantısında 'sancısını tedavi edelim' gerginliği

ADANA Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile meclis üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, arasında 'sancısını tedavi ederim' gerilimi yaşandı.
Adana Büyükşehir Meclis toplantısında 'sancısını tedavi edelim' gerginliği

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk oturumu, Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı söz alan Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, yeşil alan ve kaldırımlarda ihaleyle verilen büfelere karşı çıktığını belirterek, verdiği önergeleri hatırlattı. Başkanlığını Zeydan Karalar'ın, Başkanvekilliğini ise kendisinin yaptığı Kent Estetiği Kurulu'nda da bu konuyu dile getirdiğini kaydeden Vursavuş, "Cuma günü bu kurul toplandı. Büyükşehir'de 135 tane olan büfelerin kaçının uygun olup olmadığıyla ilgili çalışma yapmış arkadaşlar. O sırada doğal üye olan Çukurova Belediyesi'ni temsilen gelen başkan yardımcısı arkadaşımız da vardı. 'Sizin bu tutumunuzu doğru bulmuyorum. Parkların büfelerden arındırılması doğrudur ama tamamının kaldırılmasıyla ilgili radikal söyleminizi doğru bulmuyorum' dedi. Bu benim söylemimdir, karar verici merci ben değilim. Ne öyle bir gücüm var ne yetkim var" dedi.

'NASIL BİR SANCISI VAR BİLMİYORUM'

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de daha sonra Çukurova Belediye Meclisi'nin oturumunda kendisi aleyhine kürsüde konuşma yaptığını hatırlatan Vursavuş şöyle devam etti:

"Bu konuşma internette yayınlandı zaten herkes görebilir. Başkan Çetin bana yönelik, 'O arkadaşın bizimle ilgili özel bir problemi var. Nasıl bir sancısı var bilmiyorum. En yakın zamanda sancısını gelip bana anlatsın, tedavisini yaparım. Sinir bozucu şeyler duyuyorum, kulağıma geliyor. İşi gücü bırakmış bizimle uğraşıyor. Üstelik de CHP meclis üyesi. Biraz da acımasızca, vicdansızca bel altı vuruşlarda uzman bir arkadaş o. Bu iş böyle gitmez. Gerekli uyarıları gerekli yerlere zamanında yaptım, iletildi mi bilmiyorum.' Başkanın sözleri."

KARALAR: KENDİ ARAMIZDA KONUŞALIM

Başkan Karalar, araya girerek, Vursavuş'a "Yukarı gel, bunlar aile arasında konuşulması gereken şeyler" diyerek  konuyu kapatmak istedi. Buna rağmen Vursavuş sözlerine devam etmesi üzerine ayağa kalkan Başkan Soner Çetin, karşılık verince gerginlik yaşandı. Başkan Karalar bu kez, "Otur Soner. Soner bey. Başkan. Soner, hayret bir şeysin ya" diyerek ikiliyi yatıştırmaya çalıştı. Belediyenin sosyal medya sayfasından da canlı yayınlanan tartışma, Başkan Karalar'ın mikrofonu kapattırması üzerine son buldu.

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