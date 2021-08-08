  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Adana da silahlı saldırı

Adana'da, kimliği belirsiz iki saldırgan tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek tabancayla başından vurulan Kerim H. (40), ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, olay yerinde yapılan incelemede 10 adet boş kovan bulundu.
Adana da silahlı saldırı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteye gelen Kerim H., bahçeden giriş yapacağı sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Kerim H., başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı koşan yakınları, Kerim H.'yi kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kerim H., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kerim H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 adet boş kovan buldu. 

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 9 ölü, 30 yaralı06 Ağustos 2021 Cuma 09:10
  • Antalya'da 3,3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi05 Ağustos 2021 Perşembe 13:29
  • Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ’lı, hücre tipi yapılanma oluşturmuş05 Ağustos 2021 Perşembe 11:23
  • Konya'da TIR devrildi; İranlı sürücü öldü, 1 yaralı 05 Ağustos 2021 Perşembe 11:02
  • Marmaris'te yangınla mücadele eden görevlilerin içme suyunu çöpe atan 3 kişiye gözaltı04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:43
  • Türk firmanın İspanyol'a kiraladığı jetten uyuşturucu çıktı04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:53
  • Edirne'de tarihi çarşıda bıçaklı kavga: 2 yaralı04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:52
  • Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:10
  • Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:54
  • Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alındı, DEAŞ üyesi çıktı04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti