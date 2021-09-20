  • BIST 1.389,170
  • Altın 489,71
  • Dolar 8,6380
  • Euro 10,1100
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 28 °C
»

Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla tamamladı.
Adana Demirspor maçına hazır

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, ayak tenisi oyunları ve serbest yapılan çalışmalar ile sona erdi. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlı ekip, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu şöyle: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş yarın Adana Demirspor'u konuk edecek20 Eylül 2021 Pazartesi 12:39
  • Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı20 Eylül 2021 Pazartesi 12:03
  • Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri belli oldu20 Eylül 2021 Pazartesi 11:34
  • Medipol Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı20 Eylül 2021 Pazartesi 10:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı20 Eylül 2021 Pazartesi 09:23
  • Süper Lig'de haftanın programı20 Eylül 2021 Pazartesi 09:19
  • Hız tutkunları Antalya'da buluştu19 Eylül 2021 Pazar 17:16
  • Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci oldu19 Eylül 2021 Pazar 16:42
  • A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi19 Eylül 2021 Pazar 16:34
  • Fenerbahçe'den VAR hakemi atamasına tepki19 Eylül 2021 Pazar 15:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti