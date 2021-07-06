Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Adana Demirspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde konakladıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren mavi-lacivertli ekibin idmanının tamamı basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmaları ile sürdü. Mavi-lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalar ile sürdürecek.

BELHANDA HIRSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

26 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da Younes Belhanda, antrenmanlarda yoğun tempoda çalıştı. İdmandaki hırsı ile dikkatleri çeken Faslı oyuncunun yeni takımına hemen adapte olduğu gözlendi.