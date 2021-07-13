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Adana merkezli 4 ilde ‘Şirinler Çetesi'ne operasyon: 39 gözaltı

ADANA merkezli 4 ilde ‘Şirinler Çetesi’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana merkezli 4 ilde ‘Şirinler Çetesi'ne operasyon: 39 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘Şirinler Çetesi’ olarak bilinen, liderliğini A.A.’nın yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yağma, kasten adam öldürme, tehdit, darp, iş yeri kurşunlama gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da belirlenen 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 16 av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 5 sinyal kesici cihaz, çok sayıda kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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