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Adana merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı

Adana merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da adresleri tespit edilen zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bazı şüpheliler gözaltına alındı
Aralarında meslekten ihraç edilen polislerin yanı sıra aktif görev yapan hemşirelerin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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