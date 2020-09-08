Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 gün önce düzenlediği operasyonda yakalanan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden bir kısmının üniversite öğrencisi oldukları ve ifadelerinde, para karşılığında banka hesaplarını kullandırdıklarını öne sürdükleri bildirildi.

Ayrıca, bir şüphelinin 3 banka hesabından 3 ayda yaklaşık 8 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Zanlılardan 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası şüphelilerden 3'ü daha salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Polis, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 32 zanlıyı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan riyali, 3 bin 700 lira tutarında sahte para, 196 bin lira değerinde ziynet eşyası, "F" serisi bir dolarlık banknot, 2 ruhsatsız av tüfeği, 42 cep telefonu, 9 hard disk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 6 hafıza kartı, 30 SIM kart ile farklı kişilere ait 21 banka ve kredi kartı ele geçirilmişti.

Araştırma sonucu bahis gelirlerinin aktarılması için kullanılan 59 kişiye ait 209 banka hesabından 37 milyon 256 bin liralık işlem yapıldığı belirlenmişti.