  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen terör örgütü YPG/PKK operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte yönelik Adana ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Mehmet A. ile Suriye uyruklu Mustafa S. ve Muhammed H. gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yakalanan Mehmet A'nın, yaklaşık 5 ay önce Adana'daki bir evde ele geçirilen ve tabanlarında örgütün sözde üst yönetimi tarafından gönderildiği ve teröristlere yönelik talimatlar içerdiği belirtilen pusulaların yer aldığı 18 çift spor ayakkabıyı kargoyla gönderen kişi olduğu öğrenildi.

Adana'da yakalanan Mustafa S. ve Muhammed H'nin ise yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri, inşaat ve tarım işlerinde bir süre çalıştıkları ve terör örgütü saflarında çatışmalara katıldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı01 Ocak 2021 Cuma 11:28
  • İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü01 Ocak 2021 Cuma 11:02
  • Adana’da sahte içki operasyonu01 Ocak 2021 Cuma 11:01
  • Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın01 Ocak 2021 Cuma 11:00
  • PKK/YPG’nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı01 Ocak 2021 Cuma 10:59
  • Vatandaşın su sorunu KDK'nin tavsiyesiyle çözüldü01 Ocak 2021 Cuma 10:57
  • Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı01 Ocak 2021 Cuma 10:56
  • Tuzla'da fabrika deposunda yangın01 Ocak 2021 Cuma 10:55
  • Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi01 Ocak 2021 Cuma 10:54
  • CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi01 Ocak 2021 Cuma 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti