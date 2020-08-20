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Adana sahillerinin 'süsü' kum zambakları

Adana'nın Karataş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesindeki bitkiler arasında yer alan kum zambakları, güzel görüntüsü ve kokusuyla sahillere renk katıyor.
Adana sahillerinin 'süsü' kum zambakları

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle zengin flora ve faunaya sahip Akyatan bölgesindeki sahillerde sahilinde bulunan kum zambaklarının çok değerli olduğunu söyledi.

Karataş'ın "kum zambağı" denilince akla gelen birkaç yerden olduğunu ifade eden Topuz, "Kum zambağının soğanlarını resmi olarak talep ettik. Karataş'ın çeşitli bölgelerinde bunu yetiştirerek ilçede bir kum zambağı festivali yapma yönünde başvurumuz var. Kum zambakları özel bir endemik bitki ve bölgemizde çok yaygın." diye konuştu.

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Topuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile iş birliğinde kum zambaklarının korunması için koordineli çalıştıklarını, bitkiyi koparmanın ve zarar vermenin 73 bin lira cezası olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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