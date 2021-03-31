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Adana Valiliği açıkladı: O terörist yakalandı

Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı.
Adana Valiliği açıkladı: O terörist yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 2016 yılında Adana Valiliği otoparkında meydana gelen patlama olayında bölücü terör örgütü mensuplarına patlayıcı temin eden terörist yakalanarak göz altına alındı.

Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde bombalı aracın patlatılması sonucu 2 vatandaş hayatını kaybetmiş, 33 vatandaş da yaralanmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu patlama olayında kullanılan patlayıcıların H.O. isimli örgüt üyesi tarafından temin edilerek olayı gerçekleştiren teröristlere ulaştırıldığı ve eylem aşamasında da yardım ettiği tespit edildi. Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesinde ikamet eden H.O.'nun evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan H.O.'nun ayrıca PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 2 suç kaydı ile arandığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terör örgütü mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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