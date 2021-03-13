  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Adana ve Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Adana ve Mersin'de şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Adana ve Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini gece boyunca sürdürdü.

İlçede düğün, konser ve toplantıların yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı rüzgar nedeniyle uçarak otomobilin üzerine düştü. Yaralananın olmadığı olayda hasar meydana geldi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde de saatteki hızı 47 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çatısı hasar gördü.

Gülnar Belediyesi ekiplerince hizmet binasında ve ağaçların devrildiği mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Seralarda hasar oluştu
Erdemli ilçesinde de gece saatlerinde başlayan rüzgar sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçenin Kocahasanlı, Üçtepe, Çiriş, Aslanlı, Arpaçbahşiş, Batısandal, Gücüş, Tömük, Keşli ve Alata mahallelerindeki seralar zarar gördü.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince örtü altı üretimin zarar gördüğü bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Serası rüzgar nedeniyle uçan üretici Harun Koç, gazetecilere 100 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Yayla evi yıkıldı
Gün boyunca süren rüzgar nedeniyle 1600 rakımdaki Akpınar Yaylası'nda kimsenin bulunmadığı tek katlı ev yıkıldı, 10 evin çatısında hasar oluştu.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, yayla sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaya, gazetecilere, "İlçemizde seralar zarar görmüştü, buradaki yaylamızda ise evlerde hasar oluşmuş. Bir evimiz tamamen yıkılmış durumda. Devletimizin, belediyemizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunacağız." dedi.

Yıkılan evin sahibi Fatma Nergiz de komşularının aramasıyla olayı öğrendiğini belirterek, "Evimin duvarı bile kalmamış. Eşyam, her şeyim yerle bir olmuş. Kepçeyle yıksam böyle yıkılmazdı. Eşim vefat etti. Evi öyle görünce çok ağladım." şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy: İstiklal Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur13 Mart 2021 Cumartesi 08:00
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti13 Mart 2021 Cumartesi 07:59
  • Adana ve Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü13 Mart 2021 Cumartesi 07:59
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiği gözlenmektedir13 Mart 2021 Cumartesi 07:57
  • Çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Vanlı ailelere destek13 Mart 2021 Cumartesi 07:57
  • Bakan Soylu: Hakkari'de 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi13 Mart 2021 Cumartesi 07:56
  • İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı13 Mart 2021 Cumartesi 07:55
  • Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı13 Mart 2021 Cumartesi 07:53
  • İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı13 Mart 2021 Cumartesi 07:52
  • Zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 20 yaralı13 Mart 2021 Cumartesi 07:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti