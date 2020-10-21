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Adana'da 1305 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Adana'da, sahte olduğu tespit edilen 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti ve 4 bin 500 etiket ele geçirildi.
Adana'da 1305 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sattıkları sahte etil alkolü müşterilerine kargoyla ulaştırdığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde zanlılardan birinin evi ve kargo firmasında yapılan aramada, sahte olduğu tespit edilen 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 etiket ve 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Şüphelilerin, İstanbul'dan kendilerine gönderilen sahte etil alkole bazı markaların etiketlerini bastıkları ve 5'er litrelik bidonlara böldükleri belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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