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Adana'da 15 kişilik minibüsten 33 yolcu indi

Adana’da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu 15 kişilik minibüsten 33 yolcu indi. Sürücü ve taşımacılık izin belgesi bulunmadığı belirlenen Suriye uyruklu minibüs sürücüsü Ali El Ahmet’e 10 bin 850 TL para cezası kesildi.
Adana'da 15 kişilik minibüsten 33 yolcu indi

Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı’nda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali El Ahmet yönetimindeki 33 MA 2342 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler, 15 yolcu kapasiteli minibüste 33 yolcu taşındığını belirledi. Ayrıca, minibüsün iç kısmının yeniden düzenlenerek oturma gruplarının yerleştirildiği görüldü.

Yapılan kontrolde, Ali El Ahmet’in sürücü belgesi ile taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ruhsata işlenmeden içerisinde düzenlemeler yapılan minibüs trafikten menedilirken, El Ahmet’e 10 bin 850 TL para cezası kesildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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