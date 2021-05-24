  • BIST 1.452
  • Altın 506,907
  • Dolar 8,3747
  • Euro 10,2120
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Adana'da 2 kadın vurularak öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kadın ölü bulundu.
Adana'da 2 kadın vurularak öldürüldü

Olay ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak üzeri kanal mevkiinde saat 24:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen kişiler yol kenarında park edilmiş bir otomobil gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde geldiklerinde araç içerisinde 1 kadının tüfekle vurularak öldüğünü belirledi.

Olay yerine çok sayıda polis jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yaptıkları incelemede araçtan yaklaşık 100 metre geride 1 kadının daha cesedini buldu.

Olay yerine Cumhuriyet Başsavcısı gelerek incelemede bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Burada yapılan incelemenin ardından ölenlerin Tuğçe Duman (27), ve Suriye uyruklu Melek Elşemo (24) olduğu öğrenilirken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili polis ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:27
  • Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistinlilerin ihtiyaçlarının acilen karşılanması için UNRWA'ya çağrıda bulundu24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:16
  • Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 7 Filistinli yaralandı24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:15
  • İtalya'daki teleferik kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:15
  • Diyarbakır'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer23 Mayıs 2021 Pazar 16:49
  • İtalya'da teleferik kabini düştü: 9 ölü23 Mayıs 2021 Pazar 16:49
  • Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi23 Mayıs 2021 Pazar 16:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti