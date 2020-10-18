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Adana'da 215 bin TL değerinde sahte içki ve kaçak puro ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda bin 55 litre sahte içki ele geçirildi. 
Adana'da 215 bin TL değerinde sahte içki ve kaçak puro ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte kaçak olarak içki üretildiği bilgisine ulaşınca operasyon düzenledi. Çiftliğin bahçesinde bulunan depoda arama yapan ekipler, bin 55 litre sahte içki ele geçirdi.

Öte yandan, polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında arama yapan ekipler, 2 bin 300 adet gümrük kaçağı puro ele geçirdi. Ele geçirilen sahte içki ve puroların piyasa değerinin 215 bin TL olduğu bildirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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