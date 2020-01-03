Adana'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor

Adana'da kendi çabalarıyla yaptıkları evin çatısı 3 gün sonra uçan iki çocuklu çift, hayırseverlerden destek bekliyor.

Baba Medet Dağtekin, Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Sadık Dağtekin'in tek katlı evinin üstüne kendi imkanlarıyla ev yaptı.

Yeni evlerine yerleşen aile üyelerinin, cumartesi akşamı salonda oturdukları sırada şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu.

Eşi Çağla, çocukları Yeşim ve Melike'yi yıkıntıların altından çıkaran Dağtekin, babasının yanına sığındı.

"Hiç eşyam kalmadı"

Medet Dağtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evi komşularının da desteği ile yaptıklarını söyledi.

Alt kattaki ağabeyini yemeğe davet ettiklerini, birlikte otururken bir anda çatının uçtuğunu belirten Dağtekin, şunları anlattı:

"Oturduğumuz sırada ses geldi, pencereyi açtım. Kapatmamla çatı uçtu üstümüze. Eşimi ve çocuklarımı tahtanın altından kurtardım. Eşyalarım evde kaldı. Yağmurda hepsi zarar gördü. Hiç eşyam kalmadı. Evde iki gün oturdum, üçüncü gün çatı uçtu. Sinir hastasıyım, çalışamıyorum. İki çocuğum var, sokakta kaldım. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum."

Çağla Dağtekin de olay sırasında yengesiyle yemek hazırladıklarını aktardı.

Yüksek bir sesin ardından çatının uçtuğunu kaydeden Dağtekin, "Sonrasını şok geçirdiğim için hatırlayamıyorum. Eşim beni dışarı çıkardı. Her şey aniden oldu. 4 aylık ve 1,5 yaşındaki çocuklarımızla sokakta kaldık." diye konuştu.