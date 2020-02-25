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Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 40 şüpheliye gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturmada 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 40 şüpheliye gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliye yönelik 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı, evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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