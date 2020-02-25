Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 40 şüpheliye gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturmada 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.