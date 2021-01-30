  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -5 °C
»

Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu

Adana’da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması düzenlenen şafak operasyonunda 90 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu

Adana’da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 90 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
  • Samsun Lojistik Merkezinin Mobil Gümrük Noktası hizmete açıldı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:44
  • Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:43
  • İzmir'de jandarmadan tombalacılara gece baskını30 Ocak 2021 Cumartesi 09:42
  • Manisa'da bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi30 Ocak 2021 Cumartesi 09:42
  • Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye'ye getirildi30 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de30 Ocak 2021 Cumartesi 09:40
  • Başkentte bir restorandaki silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge30 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de30 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti