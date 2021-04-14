  • BIST 1.394
  • Altın 454,669
  • Dolar 8,1028
  • Euro 9,6938
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
» »

Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı

Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı
Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı
Hakkari'de üs bölgesine saldırı amaçlı gönderilen balon komandoların dikkati sayesinde imha edildi
Hakkari'de üs bölgesine saldırı amaçlı gönderilen balon komandoların dikkati sayesinde imha edildi
Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhşa sürükleyen çeteye operasyon
Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhşa sürükleyen çeteye operasyon
Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
Türk bayrağını yere serip üzerine bastı, gözaltına alındı
Türk bayrağını yere serip üzerine bastı, gözaltına alındı
Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı 
Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı 
Son Eklenen Videolar
Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur
Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur
'Anne’ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: Kesmeye kıyamadık 
'Anne’ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: Kesmeye kıyamadık 
Kalem ucuna yaptığı heykellerle dünyaya açılma hedefi
Kalem ucuna yaptığı heykellerle dünyaya açılma hedefi
Bodrum'da oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası heyetle kavga etti
Bodrum'da oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası heyetle kavga etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında
Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti
Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti