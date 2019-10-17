Adana'da Barış Pınarı'yla ilgili kara propaganda yapan 13 terör yandaşı gözaltına alındı

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli Özel Harekat polislerinin de desteği ile gözaltına alındı.