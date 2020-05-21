Adana'da binlerce faydalı böcek doğaya salıverildi, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, çam kese böceğiyle zamanında etkin mücadelenin ormanların geleceği ve sağlığı için çok önemli olduğunu söyledi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, kızılçam ormanlarında gelişme kaybına neden olan çam kese böceğine karşı doğaya laboratuvar ortamında üretilen 25 bin 450 yararlı böcek bıraktı.

"ZARARLI BÖCEKLERE DAVETİYE ÇIKARDI"

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, kızılçam ormanında çam kese böceğinin iğne yapraklarını yediği ağaçların büyüme enerjilerinin kaybolmasına, devamında da çok daha zararlı kabuk böceklerinin oluşmasına davetiye çıkarttığını belirtti.

Bunun, özellikle genç ormanlarda kurumalara yol açtığını bildiren Yılmaz, çam kese böceğiyle zamanında etkin mücadelenin ormanların geleceği ve sağlığı için çok önemli olduğunu kaydetti.

"DOĞA DOSTU 25 BİN 450 BÖCEK SALINDI"

Yılmaz, özellikle genç kızılçam ormanlarında tahribata yol açan çam kese böceğiyle biyolojik mücadele için laboratuvar ortamında üretilen orman ve doğa dostu 25 bin 450 yararlı böceğin, çeşitli bölgelerde ormana salındığını ifade etti.