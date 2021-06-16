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Adana'da bir otobüs dolusu düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otobüsün içinde 45 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Adana'da bir otobüs dolusu düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otobüsün içinde 45 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler hakkında işlem başlatıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 21 ABA 633 plakalı yolcu otobüsünü Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde 45 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirledi.
Göçmenler, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Otobüsün iki şoförü M.G. ve R.G, ekiplerce gözaltına alındı.

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